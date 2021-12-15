ФМБА призвало спортсменов к максимальной изоляции на последних сборах перед Олимпиадой

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) призвало спортсменов и тренеров, которым предстоит выступить на Олимпийских играх в Пекине, максимально изолироваться на заключительных сборах перед выездом в Китай. Об этом на круглом столе в Госдуме рассказала заместитель начальника управления организации спортивной медицины ФМБА Анастасия Попова.

"В условиях пандемии эти Игры новые. Не совсем регламентированы мероприятия, и мы аккумулируем всю информацию. Надеемся, что организаторами все требования будут детализированы, хотя они оставляют за собой право менять эти требования. Надеемся, что придем к каким-то структурным алгоритмам", - сказала Попова.

"Мы призываем спортсменов к максимальной изоляции на заключительных сборах, минимальные контакты, особенно это касается неподмосковных баз. В частности, никаких прогулок с местными жителями, по набережным", - добавила она.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.