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Футбол в России

РПЛ получила права на проведение чемпионата России до сезона-2025/26

Российская премьер-лига на возмездной основе получила коммерческие права до сезона-2029/30
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/.  Российский футбольный союз (РФС) передал Российской премьер-лиге (РПЛ) права на проведение чемпионата России до сезона-2025/26 включительно. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Также сообщается, что лига на возмездной основе получила коммерческие права до сезона-2029/30 включительно.

По предыдущему соглашению РПЛ владела правами на проведение чемпионата до июля 2022 года. Российская футбольная премьер-лига была образована в 2001 году.

Также РФС передал Футбольной национальной лиге (ФНЛ) права на проведение первенства России среди команд первого и второго дивизионов до сезона-2025/26 включительно. ФНЛ на возмездной основе получила коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/30 включительно.

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