Российские хоккеисты сыграют с канадцами на Кубке Первого канала в форме с надписью "СССР"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет первый матч Кубка Первого канала с канадцами в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Встреча пройдет в среду и начнется в 18:30 мск.