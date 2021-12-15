Российские хоккеисты сыграют с канадцами на Кубке Первого канала в форме с надписью "СССР"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет первый матч Кубка Первого канала с канадцами в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Встреча пройдет в среду и начнется в 18:30 мск.
Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021
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Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/794C4y8yML
В 1956 году сборная СССР впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали. 22 декабря 2021 года будет отмечаться 75-летие отечественного хоккея.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Сборная России помимо канадцев сыграет с командами Швеции (16 декабря), Финляндии (18 декабря) и Чехии (19 декабря).