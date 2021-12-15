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Футбол в Испании

Футболисты "Реала" Модрич и Марсело заразились коронавирусом

19 декабря мадридский клуб сыграет с "Кадисом" в чемпионате Испании
Лука Модрич ("Реал") EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Лука Модрич ("Реал")
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 15 декабря Тесты на коронавирус футболистов испанского "Реала" Луки Модрича и Марсело дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

О переводе команды на карантин или об отмене игр не сообщается. Ближайший матч "Реал" проведет 19 декабря в рамках 18-го тура чемпионата Испании против "Кадиса".

В текущем сезоне Модрич провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах и отметился пятью голевыми передачами. Марсело в сезоне-2021/22 сыграл в пяти встречах и не отметился результативными действиями.

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