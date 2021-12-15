Футболисты "Реала" Модрич и Марсело заразились коронавирусом

ТАСС, 15 декабря Тесты на коронавирус футболистов испанского "Реала" Луки Модрича и Марсело дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

О переводе команды на карантин или об отмене игр не сообщается. Ближайший матч "Реал" проведет 19 декабря в рамках 18-го тура чемпионата Испании против "Кадиса".

В текущем сезоне Модрич провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах и отметился пятью голевыми передачами. Марсело в сезоне-2021/22 сыграл в пяти встречах и не отметился результативными действиями.