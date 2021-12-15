СМИ: игроки АПЛ ежедневно будут проходить тесты на коронавирус прямо в автомобилях

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) будут проходить ежедневный экспресс-тест на коронавирус прямо в своих автомобилях перед тренировками и матчами, в соответствии с новыми правилами, введенными в АПЛ с 15 декабря, чтобы ограничить распространение заболевания. Об этом сообщает в среду газета The Times.

Игроки, тренеры, а также сотрудники клубов не смогут попасть на арены или тренировочные площадки, пока не подтвердится их отрицательный тест. Число таких проверок в течение недели может достигать девяти, необходимо также дважды в неделю сдать ПЦР-тест.

Согласно данным премьер-лиги, в клубах АПЛ зарегистрировано рекордное число положительных тестов в результате последнего тестирования - 42. В понедельник из-за выявленного у нескольких сотрудников и футболистов клуба коронавируса "Манчестер Юнайтед" был вынужден объявить о переносе матча 17-го тура с "Брентфордом".

В соответствии с новыми требованиями болельщики при входе на футбольные стадионы должны предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Однако на стадионах, где число зрителей превышает 10 тыс. человек, чтобы не создавать столпотворение, разрешено делать выборочные проверки футбольных фанатов. Согласно рекомендациям, клубы сами могут "определить процент проверок, исходя из оценки степени риска". Такая оценка должна быть представлена в местные органы власти на утверждение не менее чем за десять рабочих дней до матча.

Угроза коронавируса

12 декабря главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии объявили о повышении степени угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти существующих на фоне активного распространения омикрон-штамма. Правительственные эксперты предупреждают, что из-за меньшей эффективности применяемых сейчас вакцин против нового штамма в январе в стране могут быть установлены новые рекорды заболеваемости. Всего в стране на данный момент обнаружено 5 346 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Также известно об одном летальном исходе после заражения штаммом "омикрон".