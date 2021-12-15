Дюков считает, что введение Fan ID может принести бонусы и удобства болельщикам

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Введение паспорта болельщика (Fan ID) может принести дополнительные бонусы и удобства для болельщиков. Такое мнение журналистам высказал глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика. Законопроектом предлагается закрепить за правительством РФ определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Вводится понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой "в целях обеспечения безопасности". Документом также регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

"Решение было принято правительством почти три года назад. Цифровизация всех сфер деятельности - один из приоритетов государственной политики, есть желание упростить взаимодействие граждан и власти. Fan ID может принести дополнительные бонусы и удобства болельщикам. С введением Fan ID клубы получат инструмент, который может быть использован в коммерческих и маркетинговых целях", - сказал Дюков.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.