РФС обсудит ситуацию вокруг высказываний Слуцкого о матче "Терек" - "Крылья Советов"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обсудит ситуацию вокруг высказываний главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого о матче между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Тереком". Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

Ранее Слуцкий в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" рассказал, что матч чемпионата России 2009 года "Терек" - "Крылья Советов" был формой каких-то договоренностей. Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев сообщил журналистам, что дисциплинарные решения вряд ли возможны, так как по регламенту срок давности рассмотрения дел составляет 10 лет.

"Мы должны руководствоваться регламентом. В настоящее время договорных матчей в РПЛ (Российской премьер-лиге - прим. ТАСС) нет. Это можно рассматривать как некий рудимент. Мы проведем обсуждение и примем решение исходя из того, что сказал Леонид Викторович Слуцкий", - сказал Дюков.