Яковлев будет капитаном сборной России в матче против канадцев на Кубке Первого канала

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Защитник Егор Яковлев будет капитаном сборной России по хоккею в матче против команды Канады на Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Сборные России и Канады сыграют в среду, начало - 18:30 мск. Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин.

В воротах российской команды сыграет Иван Федотов (ЦСКА). В первом звене выйдут нападающие Кирилл Марченко (СКА), Андрей Чибисов ("Металлург", Магнитогорск), Вадим Шипачев ("Динамо", Москва), первая пара защитников - Дамир Шарипзянов ("Авангард"), Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва). Во втором звене выступят нападающие Сергей Толчинский ("Авангард"), Павел Карнаухов, Михаил Григоренко (оба - ЦСКА), вторая пара защитников - Егор Яковлев ("Металлург", Магнитогорск) и Алексей Марченко ("Локомотив"), в третьем звене сыграют форварды Даниил Вовченко ("Северсталь"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Сергей Плотников (ЦСКА), третья пара защитников - Никита Нестеров (ЦСКА) и Александр Елесин ("Локомотив"), в составе четвертого звена на лед выйдут нападающие Артур Каюмов, Артем Анисимов, Егор Коршков ( все -"Локомотив"), Кирилл Семенов ("Авангард") и защитник Александр Никишин ("Спартак").

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ранее сообщил, что российская команда может иметь несколько капитанов на Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 15 по 19 декабря на "ЦСКА-Арене". Сборная России также сыграет с командами Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря).