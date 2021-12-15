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КХЛ

"Салават Юлаев" заплатит штраф 1 млн рублей за хоккеиста Хохрякова

Форвард уфимского клуба был наказан за атаку в голову нападающего казанского "Ак Барса" Дмитрия Воронкова

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" заплатит штраф за хоккеиста Петра Хохрякова, который форвард получил за атаку в голову нападающего казанского "Ак Барса" Дмитрия Воронкова. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов.

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевом" прошла 12 декабря и завершилась победой уфимской команды со счетом 4:2. Воронков покинул лед на носилках после нарушения Хохрякова. Нападающий "Салавата Юлаева" получил штраф до конца игры и дисквалификацию на пять матчей. Также КХЛ обязала Хохрякова выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

"Клуб заплатит штраф за Хохрякова, по обычной схеме. Мы считаем, что вины его не было, мы платили как-то штраф за его драку, и проблем тут нет. Клуб сам заплатит", - сказал Баширов.

Хохрякову 31 год. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 31 матч, в которых набрал 7 очков (3 гола + 4 результативные передачи).

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