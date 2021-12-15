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КХЛ

Морозов: КХЛ не подходят условия отъезда хоккеистов в Америку из Европы

Между КХЛ и НХЛ действует меморандум о взаимном уважении контрактов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) не устраивают условия, предложенные Национальной хоккейной лигой Европе, по выплатам клубам за отъезд игроков. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В настоящий момент между НХЛ и КХЛ заключен меморандум о взаимном уважении контрактов.

"У нас есть меморандум, и мы не хотим, чтобы наших игроков в декабре-январе воровали, и чтобы клубы выходили в плей-офф в ослабленном составе. У нас все же зарплаты не как в Европе - намного больше, - сказал Морозов. - Любой клуб НХЛ, получается, может по договоренности с агентом и игроком до дедлайна в Америке "выдернуть" игрока из нашей системы, когда у нас на носу плей-офф. Те условия, которые НХЛ предлагает Европе, нам полностью не подходят".

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