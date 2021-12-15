Есмантович: глава селекционной службы ЦСКА Трощинский является скаутом сборной России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководитель селекционной службы московского хоккейного клуба ЦСКА Алексей Трощинский является скаутом сборной России. Об этом журналистам рассказал президент армейцев и советник главного тренера сборной России Игорь Есмантович.

Трощинский присутствовал на открытой тренировке команды во вторник.

"Алексей Трощинский является скаутом сборной России", - сказал Есмантович.

Есмантович рассказал, почему в сборную России на Кубок Первого канала не был вызван один из лучших бомбардиров армейцев Константин Окулов. "Костя для меня понятный человек, он в топ-6, но на сегодняшний день было принято решение проверить кандидатов, которых мы не видим. Тот же [Кирилл] Семенов, есть ребята, которые приходили в высшую лигу, - [Кирилл] Марченко, [Иван] Морозов", - отметил он.

ЦСКА в сборной России также представляют помощник главного тренера команды Алексея Жамнова, главный тренер армейцев Сергей Федоров и тренер вратарей Сергей Наумов.

В новость внесены изменения (18:50 мск) - добавлена цитата в четвертом абзаце.