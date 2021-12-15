КХЛ будет штрафовать клубы за неиспользование автоматической системы документооборота

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) собирается со следующего года штрафовать клубы, если они не будут пользоваться автоматической системой документооборота. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Лига пользуется программным обеспечением немецкой компании SAP. Она занимается разработкой автоматизированных систем управления такими процессами предприятия, как бухгалтерский учет, торговля, производство, финансы.

"Некоторые клубы к этой базе подключились: десять работают, шесть в процессе подключения. В 2022 году предусмотрен штраф, если клубы не будут подключены. Потому что она необходима, чтобы мы могли плотнее работать с нашими болельщиками", - сказал Морозов.

Глава лиги также рассказал, что в этом году не зарегистрировано ни одной положительной допинг-пробы у игроков.