Есмантович рассказал о подготовке закона о молодых хоккеистах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сможет сохранить половину из отъезжающих в Северную Америку игроков в случае принятия соответствующего закона. Об этом журналистам заявил член совета директоров лиги, президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В настоящий момент между НХЛ и КХЛ заключен меморандум о взаимном уважении контрактов.

"Мы не находим понимания с рядом молодых игроков, потому что многие агенты ориентируются на Северную Америку, хотя мы уговариваем игроков остаться, здесь они получат игровое время. Отличный закон, он еще недоработан, но из 100% отъезжающих ребят по факту мы сохраним, наверное, 50%. Закон еще прорабатывается, в него внесут определенные критерии", - сказал Есмантович.