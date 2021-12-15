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Мировой футбол

Сборные Италии и Аргентины по футболу встретятся в матче чемпионов

Игра состоится 1 июня 2022 года в Лондоне
© EPA-EFE/Michael Regan

ТАСС, 15 декабря. Сборная Италии по футболу сыграет с командой Аргентины в матче победителей первенств Европы и Южной Америки. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч получит название "Финалиссима" и пройдет 1 июня 2022 года в Лондоне. Данное мероприятие станет первым в рамках сотрудничества между УЕФА и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ), которое рассчитано до 2028 года.

Сборная Италии летом стала двукратным чемпионом Европы, аргентинцы в 15-й раз завоевали Кубок Америки.

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