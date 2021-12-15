Кокорин впервые выйдет в стартовом составе "Фиорентины" в официальном матче

ТАСС, 15 декабря. Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин впервые попал в стартовый состав команды на домашний матч 1/16 финала Кубка Италии по футболу с "Беневенто". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча пройдет в среду и начнется в 23:00 мск.

Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе. В составе клуба из Флоренции россиянин выходил на поле в восьми играх, при этом ни разу не попадал в стартовый состав. 30-летний форвард не отметился результативными действиями.