Жамнов: российские хоккеисты выполнили большинство установок в матче с канадцами

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России выполнили большинство установок, которые были даны в матче Кубка Первого канала с канадцами. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Алексей Жамнов.

Россияне обыграли канадцев со счетом 4:3 в матче открытия Кубка Первого канала. Игра стала дебютом для Жамнова в качестве главного тренера сборной.

"Много было новых ребят. Что-то получилось, в основном ребята выполнили задание. Были и провалы, над этим еще предстоит работать. Но в целом ребята молодцы", - сказал Жамнов.

"У нас тактические схемы, осуществить вживую их за одну тренировку тяжеловато. Но я хочу поблагодарить ребят, большинство установок они выполнили. По ходу турнира будут разные сочетания. Нет привилегий, что должны быть составлены тройки по клубному принципу", - отметил тренер.

Жамнов рассказал о недостатках игры своей команды. "Мы знаем, что у нас есть недостатки при игре на вбрасывании, но, в целом, игрой центральных я сегодня доволен. Я бы не сказал, что у канадцев слабая команда: почти все их хоккеисты играют в ведущих клубах КХЛ, поэтому скорости на Евротуре выше, чем в КХЛ", - отметил тренер.

Жамнов рассказал о появлении в штабе сборной руководителя селекционной службы ЦСКА Алексея Трощинского, который является скаутом национальной команды по России. "Думаю, тот штаб, который у нас есть, - это все. Мы сейчас концентрируемся на игроках КХЛ: Алексей Трощинский знает этот рынок, поэтому было принято решение взять его в штаб", - отметил он.

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