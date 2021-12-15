Еще семь игроков "Калгари" попали в ковид-протокол НХЛ

ОТТАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Число игроков команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", добавленных в ковид-протокол лиги, достигло 16. Об этом сообщает пресс-служба канадской команды.

"Семь игроков попали в ковид-протокол НХЛ: Расмус Андерссон, Бирон Фроес, Джонни Гудро, Эрик Гудбрансон, Тревор Льюис, Джейкоб Маркстрем, Тайлер Питлик", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот список внесены имена трех тренеров и семи членов обсуживающего персонала команды. Таким образом, в списке уже 16 хоккеистов и 11 других членов клуба. В понедельник в ковид-протокол попал российский защитник "Калгари" Никита Задоров.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин - от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

"Калгари" располагается на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 36 очками. Ранее НХЛ уже перенесла три игры команды в регулярном чемпионате.