Тардиф: сборная Китая по хоккею по своему уровню схожа с норвежцами и датчанами

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная Китая по хоккею по уровню игры схожа с командами Норвегии и Дании. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

7 декабря совет IIHF объявил о том, что сборную Китая решено допустить до участия в Олимпийских играх. Ранее федерация сомневалась в целесообразности выступления хозяев олимпийского турнира из-за слабого уровня.

"Китайцы будут готовы к Играм, вряд ли они выиграют медаль. Мы увидели в КХЛ, что китайцы умеют играть в хоккей, - для меня они примерно на одном уровне с Норвегией и Данией, - сказал Тардиф. - Здорово, что они получили возможность сыграть против лучших команд мира. Наша миссия заключается в распространении хоккея по всему миру: если мы проигнорируем Китай, где так много людей, значит, мы плохо делаем свою работу".

Уровень китайской команды оценивался комиссией IIHF по играм базового клуба сборной "Куньлунь Ред Стар" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная Китая сыграет в группе A с командами США, Германии и Канады.