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Олимпиада-2022 в Пекине

Тардиф прокомментировал вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде

Согласно договору с МОК и IIHF, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в зимней Олимпиаде, по условиям соглашения, лига может до 10 января отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией
Президент IIHF Люк Тардиф EPA/MARIUS BECKER
Описание
Президент IIHF Люк Тардиф
© EPA/MARIUS BECKER

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Участию игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2022 года в Пекине может помешать только неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Об этом ТАСС после стартового матча Кубка Первого канала сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и IIHF, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в зимней Олимпиаде. По условиям соглашения, лига может до 10 января отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

"Мы работаем над этим, все возможно. Я каждый день слежу за коронавирусными сводками. Ковид - единственное, что может воспрепятствовать приезду игроков НХЛ. Скрестите пальцы, на данный момент нам дан зеленый свет, но в НХЛ обеспокоены ситуацией с ковидом", - сказал Тардиф.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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