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Олимпиада-2022 в Пекине

Канадский хоккеист "Авангарда" Найт надеется, что игроки НХЛ выступят на Олимпиаде

По условиям соглашения, НХЛ может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса
Корбэн Найт (Канада, справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Корбэн Найт (Канада, справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" канадец Корбэн Найт надеется, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпийских играх в Пекине. Об этом Найт рассказал журналистам.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде. По условиям соглашения, НХЛ может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что окончательное решение примет профсоюз игроков лиги.

"Еще много всего может произойти до Олимпиады. С одной стороны, хочется, чтобы за сборную Канады выступали все лучшие игроки и добыли победу. А как игрок я многое готов отдать за то, чтобы представлять свою страну на Олимпийских играх. Думаю, что любой игрок будет цепляться за этот шанс и никогда не откажется от этого", - сказал Найт.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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