Кандидат на пост тренера "Спартака" Ваноли прибыл в Москву

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Итальянский тренер Паоло Ваноли, который является кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака", в среду прибыл в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

В среду "Спартак" объявил об уходе Руя Витория с поста главного тренера команды. Португальский специалист возглавлял команду с 24 мая.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.

Ранее журналист газеты La Gazzeta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что португальца сменит Ваноли, а его первая пресс-конференция в качестве наставника красно-белых пройдет уже 17 декабря.