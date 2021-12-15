Шишкарев похвалил российских гандболисток и раскритиковал формат чемпионата мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России хорошо сыграла на чемпионате мира по гандболу в Испании, она имела хорошие шансы пройти дальше четвертьфинала, если бы не формат турнира, который был изменен незадолго до его начала. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Россиянки в среду в четвертьфинале чемпионата мира уступили норвежкам со счетом 28:34. Команда является серебряным призером Олимпиады в Токио, которая прошла в августе. После соревнований состав российской сборной серьезно обновился, на посту главного тренера Алексея Алексеева сменила Людмила Бодниева.

"Я очень горжусь этой командой, ее тренерским штабом и тем, как сборная сыграла на чемпионате, - сказал Шишкарев. - Она могла добиться и большего, если бы не формула проведения чемпионата, которая была изменена в сентябре по непонятным причинам одним специалистом, отвечающим за проведение соревнований в Международной федерации гандбола".

"По этому поводу уже высказывались многие руководители федераций. Послушайте, не бывает, чтобы в одной части турнирной сетки собирались все сильнейшие: все четыре полуфиналиста Олимпийских игр, шесть из восьми четвертьфиналистов, действующие чемпионки мира. В то время как в другой части играет Дания, а также такой набор команд, как Южная Корея, Конго, Китай и другие. Вы слышали, что помимо случая с Камеруном сбежала из сборной еще и девушка из Ирана? Давайте дальше не доводить дело до абсурда!" - подчеркнул он.

Глава федерации заявил, что ему абсолютно не стыдно за игру россиянок. "Девчонки боролись, просто выше головы прыгнуть не смогли. Плюс против норвежек банально не везло, обстучали весь каркас ворот. Объективно надо признать и то, что не сыграли должным образом вратари. Обидно за Полину Каплину и Анастасию Лагину - если бы чуть больше выручали, счет был бы другим. В остальном видны были бойцовские качества и желание биться, причем без всяких истерик, ненужных эмоций, взаимных обвинений и обид друг на друга", - сказал он.

"Через три года на Играх в Париже половина сборной Норвегии вряд ли сыграет. А наши девчонки будут в самом соку, - добавил он. - Если не брать в расчет формулу турнира, мы бы точно выполнили задачу и были бы в полуфинале. Поздравить команду, конечно, не могу, ведь формально мы только в топ-8. Но мне за сборную, еще раз повторю, не стыдно, горжусь тем, как вела себя Людмила Валерьевна Бодниева и весь ее тренерский штаб. В такую команду можно только верить, ее нужно любить и поддерживать".