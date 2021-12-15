Команда ТГУ им. Державина по Dota 2 стала победителем "Битвы за науку"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Команда derzhaWIN, представляющая ТГУ им. Державина, стала победителем международного студенческого киберспортивного турнира по Dota 2 "Битва за науку". Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

В финале derzhaWIN обыграла команду XxxDarkdemonsXxx (РТУ МИРЭА). В дисциплине League of Legends лучшей стала команда МАИ "Таежный чай", обыгравшая St. Petersburg Polytechnic University (СПбПУ).

"Министерство науки и высшего образования РФ будет и дальше поддерживать развитие киберспортивных соревнований, - сказал на открытии мероприятия глава минобрнауки Валерий Фальков. - Россия - первая страна в мире, которая признала киберспорт; он воспитывает волю к победе, целеустремленность, усердие, усидчивость и внимательность, учит командообразованию и умению брать на себя ответственность, этому же учат многие университетские преподаватели на лекциях и семинарах. "Битва за науку" станет подготовкой к международным Играм будущего, которые впервые пройдут в 2023 году и о которых недавно объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко".

В рамках мероприятия также прошли лекции и сессионная панель, посвященные развитию и перспективам киберспорта в России, и турнир по онлайн-шахматам.

Киберспортивный турнир "Битва за науку" проводится Министерством науки и высшего образования России. Призовой фонд турнира составляет 2 млн рублей - по 1 млн на каждый вид программы. Соревнования проходят в формате 5х5, участниками могут стать студенты, члены команды должны представлять один вуз.

Соревнования приурочены к завершению Года науки и технологий, в них приняли участие около 1 350 игроков из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Россию представляли студенты более чем 130 учебных заведений из 57 городов.