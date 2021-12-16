Витория назвал работу в "Спартаке" самой сложной в карьере

ТАСС, 16 декабря. Работа на посту главного тренера футбольного клуба "Спартак" была самой тяжелой в карьере португальца Руя Витории. Об этом бывший наставник красно-белых написал на своей странице в Instagram.

В среду клуб объявил о прекращении сотрудничества с Виторией. Он занимал пост главного тренера с 24 мая.

"Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем, но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала", - написал Витория.

"Мое образование основано на ценностях, я никогда не откажусь от них. Я покидаю клуб с чувством, что боролся до конца, даже когда все казалось проигранным, с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти, теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках "Спартака", которые всегда стояли за меня и проявляли любовь ко мне, они действительно заслуживают счастья", - заключил он.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.

Ранее журналист газеты La Gazzeta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что португальца сменит итальянец Паоло Ваноли, а его первая пресс-конференция в качестве наставника красно-белых пройдет уже 17 декабря.