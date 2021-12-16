Российские пловцы стартуют на чемпионате мира на короткой воде

ТАСС, 16 декабря. Первые медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби будут разыграны 16 декабря. На соревнованиях, которые завершатся 21 декабря, разыграют 46 комплектов наград, из которых два - в микст-дисциплинах. Турнир должен был состояться год назад, но его проведение было отложено в связи с пандемией коронавируса.

Основным стартом для пловцов в нынешнем сезоне были Олимпийские игры в Токио, поэтому чемпионата мира в 25-метровом бассейне имеет второстепенное значение. Его, в частности, пропускает шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, которая отобралась на турнир, но отказалась от участия, поскольку ее отец и тренер Андрей Ефимов не смог полететь в Абу-Даби. Также турнир пропускает Евгений Рылов, который в Токио принес России первые за 25 лет олимпийские победы в плавании. Не выступит в ОАЭ и рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков, который после Игр успел объявить о завершении карьеры и возвращении в спорт.

Не выступит и серебряный призер Олимпийских игр в Токио, трехкратный чемпион Европы 2021 года Мартин Малютин. Состав российской команды выглядит следующим образом: Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Егор Доломанов, Михаил Доринов, Александр Егоров, Александр Жигалов, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Кудашев, Даниил Марков, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Андрей Николаев, Даниил Пасынков, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Николай Снегирев, Кирилл Стрельников, Максим Ступин, Алексей Ткачев, Александр Харланов, Даниил Шаталов, Роман Шевляков, Александр Щеголев, Андрей Жилкин.

У женщин поплывут Елизавета Агапитова, Ника Годун, Анна Егорова, Мария Темникова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Дарья Клепикова, Анастасия Маркова, Розалия Насретдинова, Екатерина Никонова, Валерия Саламатина, Анастасия Сорокина, Арина Суркова, Дарья Константиновна Устинова, Дарья Сергеевна Устинова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Ирина Шваева.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира на короткой воде российские спортсмены будут представлять Всероссийскую федерацию плавания (ВФП), государственных символов на турнире они демонстрировать не смогут.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2018 года в китайском Ханчжоу российская команда заняла второе место в медальном зачете (шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые награды), победу одержала сборная США (17-15-5).