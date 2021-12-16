"Фиорентина" вышла в 1/8 финала Кубка Италии. Кокорин впервые появился в стартовом составе

ТАСС, 16 декабря. Футбольный клуб "Фиорентина" обыграл "Беневенто" со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Кубка Италии. Встреча прошла во Флоренции.

Забитыми мячами в составе "Фиорентины" отметились Николо Миленкович (19-я минута) и Рикардо Соттиль (47). У "Беневенто" отличился Габриэле Мончини (52).

Российский нападающий Александр Кокорин впервые вышел на поле в стартовом составе "Фиорентины" и не отметился результативными действиями. Россиянин перешел во флорентийский клуб из московского "Спартака" в январе, эта игра стала для него девятой за "Фиорентину".

В 1/8 финала "Фиорентина" 12 января встретится с "Наполи".