Комбаров рассчитывает, что Ваноли будет достаточно харихматичным тренером для "Спартака"

ТАСС, 16 декабря. Паоло Ваноли должен быть достаточно харизматичным тренером для работы в московском футбольном клубе "Спартак". Об этом заявил бывший игрок красно-белых Дмитрий Комбаров, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В среду клуб объявил об окончании сотрудничества с португальцем Руем Виторией. Он занимал пост главного тренера с 24 мая.

"Разные мысли в последнее время были насчет Витории. По сути результата нет в чемпионате, поэтому последовало такое решение, оно вполне логичное. Могли дать доработать, но к чему бы это привело - мы не знаем. Не могу сказать, что он эксцентричный как [Доменико] Тедеско или [Массимо] Каррера. По результату могу сказать, что игра была нестабильной - могли сыграть хорошо, а могли не очень, контраст был очень большим", - сказал Комбаров.

Ранее журналист газеты La Gazzeta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что португальца сменит Ваноли, а его первая пресс-конференция в качестве наставника красно-белых пройдет уже 17 декабря.

"От Ваноли самые главные ожидания, учитывая опыт последних тренеров, он должен быть харизматичным. Тренеры, которые давали эмоции, показывали более хороший результат, и никто не исключает профессионализм и опыт. Только совокупность этих факторов даст новый виток", - заключил Комбаров.