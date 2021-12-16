Полузащитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса признали футболистом года в Канаде

ОТТАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Игрок мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом 2021 года в Канаде. Как сообщает телеканал CBC, такое решение было принято по итогам голосования с участием канадских спортивных журналистов и футбольных тренеров.

21-летний уроженец Ганы, который с пятилетнего возраста проживал в канадском Эдмонтоне, в 2021 году в третий раз подряд стал чемпионом Германии и выиграл с "Баварией" клубный чемпионат мира. Кроме того, в 2021 году он сыграл 13 матчей за сборную Канады, в том числе в отборе к чемпионату мира 2022 года. Канадцев занимают первое место в своей группе, опережая сборные США и Мексики.

В прошлом году Дэвис завоевал приз имени Лу Марша, который традиционно вручается лучшему канадскому спортсмену уходящего года по версии спортивных журналистов, представляющих ведущие СМИ страны. В 2020 году Дэвис стал первым канадцем, который вместе с европейской командой выиграл Лигу чемпионов.