{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Полузащитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса признали футболистом года в Канаде

21-летний игрок в 2021 году в третий раз подряд стал чемпионом Германии и выиграл с мюнхенской командой клубный чемпионат мира
Альфонсо Дэвис EPA-EFE/Alexander Hassenstein
Описание
Альфонсо Дэвис
© EPA-EFE/Alexander Hassenstein

ОТТАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Игрок мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом 2021 года в Канаде. Как сообщает телеканал CBC, такое решение было принято по итогам голосования с участием канадских спортивных журналистов и футбольных тренеров.

21-летний уроженец Ганы, который с пятилетнего возраста проживал в канадском Эдмонтоне, в 2021 году в третий раз подряд стал чемпионом Германии и выиграл с "Баварией" клубный чемпионат мира. Кроме того, в 2021 году он сыграл 13 матчей за сборную Канады, в том числе в отборе к чемпионату мира 2022 года. Канадцев занимают первое место в своей группе, опережая сборные США и Мексики.

В прошлом году Дэвис завоевал приз имени Лу Марша, который традиционно вручается лучшему канадскому спортсмену уходящего года по версии спортивных журналистов, представляющих ведущие СМИ страны. В 2020 году Дэвис стал первым канадцем, который вместе с европейской командой выиграл Лигу чемпионов.

Теги
Мировой футбол
Кубок Первого канала
Дебют прошел успешно. Россияне победили канадцев в первой игре под руководством Жамнова
Сборная России по хоккею выиграла стартовый матч Кубка Первого канала со счетом 4:3
Дебют прошел успешно.
Читать полностью