Хоккеист Панарин не смог доиграть матч НХЛ из-за повреждения

ТАСС, 16 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не смог доиграть матч регулярного чемпионата против "Аризоны" из-за небольшого повреждения. Об этом рассказал главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан, комментарий которого в Twitter приводит журналист Винс Меркольяно.

В четверг "Рейнджерс" со счетом 3:2 одержал победу над "Аризоной" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Панарин провел на льду около семи минут.

"Панарин получил легкое повреждение нижней части тела", - приводит слова тренера Мерконьяло.

Панарину 30 лет, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В 29 матчах текущего сезона НХЛ нападающий набрал 33 (9 шайб + 24 результативных передач) очков.

"Рейнджерс" с 41 очком в 29 матчах лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. В следующем матче команда дома примет "Вегас" 18 декабря.