Четвертая ракетка мира Плишкова не сыграет на Australian Open

ТАСС, 16 декабря. Четвертая ракетка мира представительница Чехии Каролина Плишкова снялась с Australian Open. Слова теннисистки приводит пресс-служба турнира.

Также чешская спортсменка не сыграет на турнирах категории WTA 500 в Аделаиде и Сиднее. "К сожалению, я травмировала правую руку на тренировке и не смогу сыграть в Аделаиде, Сиднее и на Australian Open. Я сожалею, что не смогу начать новый сезон в Австралии, я буду очень скучать по моим австралийским болельщикам", - сказала Плишкова.

Плишковой 29 лет, она занимает четвертую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 16 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для спортсменки являются финалы US Open (2016) и Уимблдона (2021). На Australian Open она доходила до стадии полуфинала (2019). Также Плишкова является бывшей первой ракеткой мира.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января.