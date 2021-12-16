Бегун Дорофеев стал 18-м российским спортсменом, отбывающим наказание за эритропоэтин

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бегун из Тульской области Алексей Дорофеев, дисквалифицированный на три года за нарушение антидопинговых правил, стал 18-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства и Международного союза триатлона.

27-летний Дорофеев, выигравший в этом году 10-километровый забег в рамках полумарафона "Северная столица", будет отбывать дисквалификацию до 28 октября 2024 года.

За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от соревнований на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин, Ксения Савина, Анастасия Баздырева, Максим Александров, Максим Краснов, Вадим Улижов и Андрей Григоров, гребец Олег Жестков, велогонщики Евгений Кудрявцев, Сергей Николаев и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева, триатлонисты Игорь Полянский, Владимир Турбаевский и Александр Брюханков.

В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова, Евгений Дементьев, биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых, Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем, некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за использование ЭПО Логинов вернулся в спорт.