К работе на Неделе звезд хоккея в Челябинске будут привлечены 90 волонтеров

ТАСС, 16 декабря. Организаторы Недели звезд хоккея 2022 года в Челябинске начали отбор 90 добровольцев для работы на матчах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

"Стартовал набор волонтеров на Неделю звезд хоккея 2022 года. Всего будет выбрано 90 человек, которые помогут в организации мероприятия в Челябинске. Волонтеры будут работать на Матче звезд Женской хоккейной лиги, Кубке вызова Молодежной хоккейной лиги, а также на мастер-шоу и Матче звезд Континентальной хоккейной лиги", - говорится в сообщении.

К работе смогут приступить волонтеры старше 16 лет. Совершеннолетние добровольцы должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом. В пресс-службе отметили, что волонтеры необходимы для встречи гостей в аэропорту, работы на ледовой арене "Трактор", помощи зрителям в логистике и навигации, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм. Также необходимо отобрать волонтеров со знанием иностранных языков, которые будут сопровождать команды и отдельных игроков.

Набор волонтеров продлится до 22 ноября.

Неделя звезд хоккея 2022 года пройдет в Челябинске. 15 января состоятся мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, а также финал и матч за третье место.