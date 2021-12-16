Поздняков: Олимпийские игры в Токио стали самыми запоминающимися

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Условия проведения летней Олимпиады Токио способствовали объединению российской команды, что сделало эти Игры самыми запоминающимися. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на открытии выставки, посвященной олимпийским чемпионам и призерам Игр в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год.

"Игры в Токио были крайне необычными для всего мирового сообщества. Не было зрителей на трибунах, все восприятие этих игр происходило лишь глазами тех, кто эти игры снимал и запечатлел эти прекрасные снимки. Благодаря мастерству фотографии мы можем сегодня наслаждаться этими моментами вновь и вновь. Олимпиада была очень интересной, запоминающимися были победы наших спортсменов", - сказал Поздняков.

"Я прошел много Игр в разных ролях, но эти были самыми запоминающимися. Все эти условия, пандемия - они объединили команду и позволили ей быть монолитной. Отсюда и такой замечательный результат", - добавил глава ОКР.

Также Поздняков прокомментировал открытие фотовыставки в Государственной думе, посвященной Играм в Токио. "Выставка открывается здесь, в Госдуме. Это один из самых важных органов государственной власти как в спорте высших достижений, так и в любительском, поэтому это символично", - отметил Поздняков.