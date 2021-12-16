Матыцин: сборная России готовится к Олимпийским играм в Пекине с воодушевлением

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пример успешного выступления соотечественников на летней Олимпиаде в Токио помогает российским спортсменам готовиться к зимним Играм в Пекине с воодушевлением. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин на открытии выставки, посвященной олимпийским чемпионам и призерам Олимпийских игр в Токио.

"То, что мы совершили в Токио, заслуживает самой высокой оценки, нашего низкого поклона. Игры были непростыми для всех, не только для российской команды, но она выступала в еще более сложном психологическом состоянии. И то, что они показали, - большой подвиг, результат огромного труда наших врачей, руководителей регионов, огромного количества специалистов. Эта выставка показывает, что мы действительно спортивная держава", - сказал Матыцин.

"Наша сборная готовится к Играм в Пекине с таким же воодушевлением", - добавил министр.

В Токио российская команда заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.