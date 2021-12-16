Ромашина: весь мир досконально изучил ноты музыки Чайковского на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Фрагмент из Первого концерта П. И. Чайковского будет часто звучать в честь побед российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине, как это было на летних Играх в Токио. Такое мнение высказала журналистам семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина на открытии выставки, посвященной чемпионам и призерам Игр в Токио.

Из-за международных санкций на Играх в Токио российская команда выступала под флагом Олимпийского комитета России, а вместо государственного гимна звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского.

"Замечательно, что на Олимпийских играх в Токио весь мир досконально изучил все ноты Чайковского, все его полюбили. Так будет и на Олимпиаде в Пекине. На этой выставке у нас будет возможность заново взглянуть на те моменты. Я уверена, что Игры в Токио запомнятся для каждого спортсмена на всю жизнь, здорово, что мы все собрались", - сказала Ромашина.

"Этот олимпийский цикл был крайне непростой для спортсменов, тренеров: ковидные ограничения, отсутствие флага, но его присутствие в душе", - добавила олимпийская чемпионка.

Летние Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.