"Мерседес" отозвал апелляцию на решения отклонить протесты по итогам Гран-при Абу-Даби

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Команда "Мерседес" решила отозвать апелляцию на решения Международной автомобильной федерации (FIA) отклонить протесты команды на результаты гонки последнего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба "Мерседеса".

На Гран-при Абу-Даби решалась судьба чемпионского титула - у британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") и нидерландца Макса Ферстаппена ("Ред Булл") перед заключительным этапом мирового первенства было одинаковое количество очков. Большую часть гонки в ОАЭ уверенно лидировал Хэмилтон, Ферстаппен был вторым. За пять кругов до финиша с трассы вылетел канадец Николас Латифи ("Уильямс"), из-за чего была выпущена машина безопасности. В момент нахождения автомобиля безопасности между Ферстаппеном и Хэмилтоном были пятеро круговых пилотов. На предпоследнем круге перед рестартом этим гонщикам было разрешено вернуться в круг, обогнав лидирующего Хэмилтона и автомобиль безопасности. На рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, Ферстаппен на более свежей резине обогнал Хэмилтона и завоевал чемпионский титул.

После гонки "Мерседес" подал протест на итоги. В команде считали, что результат гонки должен быть засчитан по предпоследнему кругу, также "Мерседес" подал протест на попытку обгона машины Хэмилтона Ферстаппеном во время нахождения на трассе автомобиля безопасности. Оба протеста были отклонены.

"Мы ведем конструктивный диалог с FIA и "Формулой-1", чтобы внести ясность в будущее чемпионата, чтобы все участники знали правила, по которым они участвуют в гонках, и как они будут соблюдаться. Таким образом, мы приветствуем решение FIA создать комиссию для тщательного анализа того, что произошло в Абу-Даби, и повышения надежности правил, управления и принятия решений в "Формуле-1". Команда "Мерседес" будет активно сотрудничать с этой комиссией, чтобы создать лучшую "Формулу-1" для каждой команды и каждого болельщика, который любит этот вид спорта так же сильно, как и мы. Мы будем привлекать FIA к ответственности за этот процесс и настоящим [заявлением] отзываем нашу апелляцию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Перед началом последнего, 22-го этапа чемпионата мира Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на 8 баллов. "Мерседес" в восьмой раз подряд стал обладателем Кубка конструкторов, набрав 613,5 очка.