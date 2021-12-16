Капелло: Ваноли ждет нелегкая работа на посту главного тренера "Спартака"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Итальянского специалиста Паоло Ваноли ждет нелегкая работа на посту главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В среду "Спартак" объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера команды. Основным кандидатом на этот пост является Ваноли, который уже прилетел в Москву.

"Не могу обсуждать вопрос отставки Витории. Это вещи, о которых должно говорить руководство. Именно "Спартак" должен решить для себя, верным или нет было решение уволить его", - сказал Капелло.

"Не могу сказать о том, как работает Ваноли, а также что он сможет привнести в "Спартак". Но я абсолютно точно болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей. Таковых очень много. Даже я имею богатый опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает легкой", - добавил Капелло.

Ваноли 49 лет, ранее он работал в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, английском "Челси" и итальянском "Интере".