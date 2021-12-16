Титов сообщил, что у Вигдорчик нет сложностей во взаимодействии с Винер-Усмановой

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Вигдорчик не имеет проблем во взаимодействии с главой федерации художественной гимнастики, главным тренером Ириной Винер-Усмановой. Об этом журналистам рассказал президент Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) Василий Титов.

В конце ноября пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики сообщила, что бывший главный тренер сборной Израиля Вигдорчик будет работать вторым тренером в команде России в групповых упражнениях.

"Вигдорчик - тренер советский и отчасти российский, наш специалист, который захотел вернуться домой. Я считаю, что она очень сильный и талантливый тренер. То, что характер сложный, а у кого он простой? Пока Винер-Усманова и Вигдорчик тренировали разные сборные, они были соперниками, но в личном взаимодействии сложностей никаких нет", - сказал Титов.

Также Титов прокомментировал ситуацию в групповых упражнениях в художественной гимнастике. "Мы сохраняем свою доминирующую позицию, но все с большим трудом, нас догоняют сборные Италии и Болгарии. Итальянские хореографы - они вообще лучшие в мире, нам надо подтягивать командные упражнения" - отметил он.