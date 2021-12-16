Екимов: российский велоспорт застрял на региональном уровне

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Проблема российского велоспорта заключается в том, что он застрял на региональном уровне. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

"Проблема российского велоспорта заключается в том, что мировой спорт профессиональный. Наш застрял на уровне регионального спорта. У меня есть план развития, но, к сожалению, он связан с привлечением внебюджетных средств, которые трудно найти", - сказал Екимов.

Также он прокомментировал возможное закрытие трассы в Крылатском. "Что касается трассы, в следующем году ее точно не закроют, мы сможем проводить там соревнования. Она пока в частной собственности, и день проведения соревнований там стоит 450 тыс. рублей", - отметил Екимов.