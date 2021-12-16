СМИ: Руй Витория может возглавить бразильский "Фламенго"

ТАСС, 16 декабря. Португальский специалист Руй Витория может стать главным тренером бразильского футбольного клуба "Фламенго". Об этом сообщает бразильская газета Gazeta Esportiva.

В среду московский "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с Виторией. Он тренировал российский клуб с 24 мая.

По информации источника, после ухода из "Спартака" Витория вошел в шорт-лист претендентов на пост главного тренера "Фламенго". Вместе с ним в списке кандидатов находятся Карлуш Карвальял из португальской "Браги" и Витор Перейра из турецкого "Фенербахче".

Витории 51 год. До "Спартака" он возглавлял саудовский "Аль-Наср", где завершил работу в 2020 году. Ранее Витория тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).