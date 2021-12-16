Матч чемпионата Англии "Лестер" - "Тоттенхэм" перенесен из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 16 декабря. Матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между "Тоттенхэмом" и "Лестером" перенесен из-за вспышки коронавируса в обеих командах. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Ранее в составе "Тоттенхэма" были выявлены восемь случаев заражения среди футболистов и пять - среди сотрудников клуба. В тот же день была отменена встреча шестого тура группового этапа Лиги конференций против французского "Ренна".

Позднее главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что в составе клуба заболели девять футболистов.

Новая дата проведения матча пока не определена. Первоначально встреча была запланирована на четверг в 22:30 мск.

После 14 сыгранных матчей "Тоттенхэм" занимает седьмое место в таблице чемпионата, набрав 25 очков. "Лестер" с 22 очками в 16 матчах идет девятым.