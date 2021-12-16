Врач гандбольного клуба ЦСКА помог потерявшему сознание пассажиру самолета

ТАСС, 16 декабря. Врач московского гандбольного клуба ЦСКА Артем Крынцилов оказал первую помощь человеку, который потерял сознание в самолете. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Игроки ЦСКА возвращались в столицу после гостевого матча Суперлиги против уфимского "Акбузата". Сообщается, что у одного из пассажиров рейса случились проблемы с сердцем, из-за чего он потерял сознание. Крынцилов оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и сумел привести мужчину в чувство. После посадки пострадавший был передан врачам скорой помощи.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 24 очка в 14 матчах.