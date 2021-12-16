{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Врач гандбольного клуба ЦСКА помог потерявшему сознание пассажиру самолета

Артем Крынцилов оказал пострадавшему первую помощь и привел его в чувство

ТАСС, 16 декабря. Врач московского гандбольного клуба ЦСКА Артем Крынцилов оказал первую помощь человеку, который потерял сознание в самолете. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Игроки ЦСКА возвращались в столицу после гостевого матча Суперлиги против уфимского "Акбузата". Сообщается, что у одного из пассажиров рейса случились проблемы с сердцем, из-за чего он потерял сознание. Крынцилов оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и сумел привести мужчину в чувство. После посадки пострадавший был передан врачам скорой помощи.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 24 очка в 14 матчах.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по волейболу в России
Арену в Ярославле дооснастят оборудованием к чемпионату мира по волейболу
В частности, на "Арене-2000" заменят главное спортивное табло
Читать полностью