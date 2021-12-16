Законопроект о Fan ID прошел второе чтение Госдумы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг поддержала во втором, основном чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID). Документ принят с поправкой, конкретизирующей срок его вступления в силу: 1 июня 2022 года.

Законопроектом предлагается закрепить за правительством РФ определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация и аутентификация болельщиков. Вводится понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира в целях обеспечения безопасности. Документом также регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

Во втором чтении документ дополнен поправкой о том, что продажа билетов на соревнования, определенные кабмином, будет осуществляться "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации", предусмотренного законопроектом. Устанавливается, что гражданин сможет направить заявление на оформление паспорта болельщика через портал госуслуг.

Прописываются основания, по которым может прийти отказ в оформлении Fan ID: например, при наличии данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или данных "о намерении совершить соответствующие противоправные деяния".

Поправкой ко второму чтению устанавливается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID - нововведение России как организатора кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.