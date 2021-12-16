Резцова стала пятой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

ТАСС, 16 декабря. Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла пятое место в спринте на дистанции 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Анси.

Победу одержала норвежка Марте Рёйселанн, преодолевшая дистанцию за 20 минут 22 секунды и не допустившая ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала француженка Анаис Бескон (отставание - 15,4 секунды; 0 промахов), третьей - шведка Эльвира Эберг (+16,1; 2). Резцова уступила победительнице 28,3 секунды, допустив один промах. Россиянка показала свой лучший результат в личных гонках на этапах Кубка мира.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич пришла к финишу 17-й (+1.02,5; 1), Светлана Миронова - 21-й (+1.04,5; 1), Ульяна Нигматуллина - 23-й (+1.06,1; 2), Валерия Васнецова - 24-й (+1.06,8; 1), Лариса Куклина - 74-й (+2.29,1; 3).

В пятницу пройдет спринтерская гонка у мужчин. Этап кубка мира в Анси завершится 19 декабря.