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Кубок Первого канала

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со шведами на Кубке Первого канала

Встреча пройдет в четверг и начнется в 18:30 мск

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на матч против команды Швеции на Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Сборные России и Швеции сыграют в четверг, начало - 18:30 мск.

В воротах российской команды сыграет Иван Федотов (ЦСКА). В первом звене выйдут нападающие Кирилл Марченко (СКА), Андрей Чибисов ("Металлург", Магнитогорск), Вадим Шипачев ("Динамо", Москва), защитники - Никита Нестеров (ЦСКА), Семен Чистяков ("Авангард").

Во втором звене выступят нападающие Никита Гусев, Иван Морозов (оба - СКА), Владимир Ткачев ("Трактор"), защитники - Александр Никишин ("Спартак") и Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), в третьем звене сыграют форварды Сергей Толчинский, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Павел Карнаухов (ЦСКА), защитники - Егор Яковлев ("Металлург", Магнитогорск) и Александр Елесин ("Локомотив"), в составе четвертого звена на лед выйдут нападающие - Арсений Грицюк ("Авангард"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Сергей Плотников (ЦСКА), Артур Каюмов ("Локомотив") и защитник Дамир Шарипзянов ("Авангард").

Турнир проходит с 15 по 19 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене".

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Кубок Первого канала по хоккею
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