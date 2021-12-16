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Биатлон
Обновлено 

Цветков занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Антон Бабиков стал четвертым
Максим Цветков EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Максим Цветков
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 16 декабря. Россиянин Максим Цветков выиграл бронзу в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллиахе.

Победу одержал представитель Германии Давид Цобель, который преодолел дистанцию за 50 минут 36,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал итальянец Доминик Виндиш (отставание 9,1 секунды; 2 промаха). Отставание Цветкова составило 23,3 секунды с двумя промахами.

Антон Бабиков стал четвертым (+45,8; 2), Никита Поршнев - девятым (+1.20,2; 2), Ильназ Мухамедзянов - 10-м (+1.34,0; 3), Матвей Елисеев - 16-м (+2.11,6; 1), Евгений Гараничев - 21-м (+2.33,5; 2).

Этап Кубка мира в Обертиллиахе завершится в воскресенье.

В новость была внесена правка (18:06 мск) - передается с исправлением в заголовке и первом абзаце, верно - Максим Цветков занял третье место.

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