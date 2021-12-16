В ФХР поддерживают законопроект о компенсациях при переходе молодых спортсменов за рубеж

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) поддерживает законопроект, согласно которому молодые спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны выплатить компенсацию своим спортивным школам. Об этом журналистам заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Во вторник Госдума в I чтении приняла данный законопроект.

"ФХР поддерживает данный законопроект, это очень важный шаг. Это рыночная ситуация, если другая школа хочет перекупить игрока, то нужно платить", - сказал Ротенберг.

В пояснительной записке отмечается, что из-за пробела в законодательстве сегодня в отдельных видах спорта, например в хоккее, иностранные спортивные клубы зачастую получают молодых российских спортсменов, не осуществляя при этом никаких трансферных выплат: такой переход позиционируется как приглашение для участия в зарубежных спортивных соревнованиях. В связи с этим для отдельных видов спорта предлагается установить, что если спортсмен до 23 лет зарегистрирован иностранным клубом или организацией для участия в иностранных соревнованиях (за исключением профессиональных или проводимых спортлигой, в которой состоят российские клубы) в том числе на основании трудового договора, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации. Перечень таких видов спорта и порядок выплаты будет устанавливать Минспорт с учетом мнения общероссийских спортивных организаций.

Одновременно предусматриваются исключения, при которых спортсмен будет освобожден от уплаты компенсации. Речь идет о случаях, когда спортсмену не поступают предложения о заключении трудовых договоров от российских спортивных клубов.