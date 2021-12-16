ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение регламента проведения матчей РПЛ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей за нарушение регламента проведения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС прошло в четверг. ЦСКА 11 декабря провел домашний матч против тульского "Арсенала", в котором одержал победу со счетом 2:0. "ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение регламента проведения матчей РПЛ", - сказал Григорьянц.

"Футболисты Евгений Фролов, Юрий Горшков ("Крылья Советов " - прим. ТАСС) и Джордже Деспотович из казанского "Рубина" оштрафованы на 40 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента", - добавил глава КДК РФС.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 встречах.