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Футбол в Англии

Четыре матча чемпионата Англии перенесли из-за вспышек коронавируса в командах

Не состоятся встречи "Саутгемптон" - "Брентфорд", "Уотфорд" - "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" - "Норвич", "Эвертон" - "Лестер"

ТАСС, 16 декабря. Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) постановил перенести четыре матча 18-го тура чемпионата страны по футболу, которые должны были пройти 18 и 19 декабря, из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Были перенесены игры "Саутгемптон" - "Брентфорд", "Уотфорд" - "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" - "Норвич". Все три игры должны были пройти 18 декабря. Также был перенесен матч между "Эвертоном" и "Лестером", запланированный на 19 декабря.

Ранее в четверг было объявлено о переносе матчей между "Лестером" и "Тоттенхэмом", а также между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном".

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