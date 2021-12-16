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Кубок Первого канала

Сборная Финляндии по хоккею обыграла чехов в вынесенном матче Кубка Первого канала

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2

ТАСС, 16 декабря. Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Чехии в серии буллитов со счетом 3:2 в вынесенном матче Кубка Первого канала. Встреча прошла в Праге.

В составе финнов шайбы забросили Сакари Маннинен (10-я минута), Антон Левчи (48), победный буллит реализовал Петер Тиивола. У чехов отличились Ян Коварж (33) и Давид Крейчи (60).

В следующем матче финны 18 декабря сыграют со сборной Канады. Чехи в этот же день встретятся со сборной России.

Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. Турнир завершится в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Хоккей. Кубок Первого канала
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия22000005-36
2Финляндия10010003-22
3Чехия10001002-31
4Канада10000013-40
5Швеция10000010-10
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Швеция430000111-59
Финляндия420100111-78
Россия42000028-96
Чехия40001037-161

 

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