Сборная Финляндии по хоккею обыграла чехов в вынесенном матче Кубка Первого канала

ТАСС, 16 декабря. Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Чехии в серии буллитов со счетом 3:2 в вынесенном матче Кубка Первого канала. Встреча прошла в Праге.

В составе финнов шайбы забросили Сакари Маннинен (10-я минута), Антон Левчи (48), победный буллит реализовал Петер Тиивола. У чехов отличились Ян Коварж (33) и Давид Крейчи (60).

В следующем матче финны 18 декабря сыграют со сборной Канады. Чехи в этот же день встретятся со сборной России.

Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. Турнир завершится в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.